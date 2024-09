Chagny - Virade de l’Espoir : mobilisation contre la mucoviscidose ce dimanche 29 septembre

La 6e édition de la Virade de l’Espoir de Chagny aura lieu ce dimanche 29 septembre, place Marcel Charollais, de 8 h à 18 h. Cet événement caritatif organisé dans le cadre des Virades de l’Espoir a pour but de soutenir l'association Vaincre la Mucoviscidose, en collectant des fonds pour la recherche et l’accompagnement des malades. Chaque année, ces virades se déroulent dans près de 250 lieux en France. Les Virades de l’Espoir sont des événements caritatifs annuels organisés dans toute la France pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose, une maladie génétique grave qui touche les poumons et le système digestif.



Programme des animations et randonnées

- Randonnées pédestres : 5, 10 et 16 km.

- Randonnées VTT : 11, 25 et 39 km.

Les inscriptions se feront sur place au stand « Dons et inscriptions ». Tous les circuits partent de Chagny, passant par Santenay, Dezize-lès-Maranges et Chassagne-Montrachet, avec un ravitaillement prévu en cours de route.

Pour les familles, un petit circuit intra-muros de 5 km est proposé, en plus d'activités pour petits et grands : structures gonflables, chasse au trésor, ateliers boulangerie, et même un original lancer de charentaise !

Gourmandises et artisanat seront également au rendez-vous : dégustation de gaufres, vente de miches de pain, restauration sur place, buvette, une foire aux vins et une tombola avec de nombreux lots à gagner.

Le vendredi 27 septembre, un concert gratuit de la chorale Chagny Phonie et de l'Orchestre d'Harmonie de Chagny aura lieu au Théâtre des Copiaus à 20 h, pour lancer ce week-end solidaire.

Venez nombreux soutenir la lutte contre la mucoviscidose et profiter de cette journée conviviale et festive à Chagny !

Contacts pour informations : 06.87.12.08.93. [email protected]