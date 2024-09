Chiffres clés des Vins de Bourgogne - Un poids lourd de l'export et du marché mondial

Avec ses 32 301 hectares de vignes, représentant 4,3 % du vignoble français (203 km²), la Bourgogne est l’un des territoires viticoles les plus emblématiques au monde. Ce terroir exceptionnel produit 1,49 million d'hectolitres de vin par an en moyenne, dont une majorité de vins blancs (61 %), suivis par les rouges et rosés (27 %) et le Crémant de Bourgogne (3,4 %).

Voici les chiffres clés de la Bourgogne actualisés à septembre 2024 provenant des sources : Douanes, IRI, BIVB, DRAF, CAVB, DGDDI (Moyenne 5 ans : 2019-2023).

