Comment décorer sa maison de manière responsable ?

Les tendances vont et viennent, les styles changent et les envies évoluent au fil du temps… Vous voilà ainsi las de votre intérieur, de ce que vous pensiez pourtant être votre idéal décoratif ! Renouveler entièrement sa maison n'est néanmoins pas une décision à prendre à la légère, en termes financiers d'abord, mais également environnemental. Les matériaux, revêtements, meubles, objets et autres accessoires consomment en effet tous des ressources et de l'énergie pour leur fabrication, sachant qu'ils doivent ensuite être transportés, stockés, puis distribués… et qu'en est-il de leur fin de vie ? Toutes ces données devraient être prises en compte avant de renouveler sa décoration, afin de faire des choix réfléchis et plus responsables.



DE LA VIE À LA MORT

Penser son intérieur de manière responsable implique forcément de limiter ses possessions et de se demander, pour chaque meuble ou accessoire, s'il répond à un besoin, une envie qui pourrait s'inscrire dans la durée ou seulement une impulsion passagère. Plutôt que d'acheter du neuf, commencez par regarder d'un nouvel œil ce que vous avez déjà : votre mobilier peut-il être réparé, repeint ou détourné pour être utilisé d'une autre manière ? Si cela ne convient pas, avant de scruter les sites de décoration, faites un tour dans les brocantes, les ressourceries, les marchés aux puces, les encombrants, les sites de dons ou encore les boutiques solidaires. Vous y trouverez sûrement des pépites qui ne nécessiteront qu'une remise au goût du jour ou un simple décrassage.



DU NEUF SOUS CONDITION

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans l'existant et que vous voulez vous tourner vers du neuf, posez-vous certaines questions avant de succomber à l'achat. Quelle est la nature du ou des matériaux utilisés, sont-ils recyclables ou valorisables ? L'idéal est de se tourner vers des matières naturelles, du bois issu de forêts gérées durablement, du rotin, du liège ou de la terre cuite. Quels sont les procédés de fabrication, d'où proviennent les matières premières, où sont fabriqués les produits, doivent-ils traverser la planète, qu'en est-il des conditions des travailleurs ? Quant aux revêtements, aux huiles, colles, peintures et vernis, sont-ils exempts de produits toxiques, produisent-ils des émissions nocives ? Une option intéressante bien qu'assez coûteuse est aussi de se tourner vers l'artisanat local.



Bon à savoir : pour vous aider dans vos choix, n'hésitez pas à consulter le guide de l'Ademe sur les labels environnementaux.



M.G