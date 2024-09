Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Une première victoire importante de l'ASHBCC face à l'ESSHB (33-28)

Après un premier déplacement qui s'est soldé par un échec le samedi 14 septembre face au Grand Besançon Doubs Handball (41-23), l'ASHBCC a glané, samedi, un butin important sur les Alsaciens de l'ESSHB (33-28). La victoire en Nationale 3 qui fait du bien.

Et ce, malgré les absences d'Oscar Ollier, Eddy Bahri, Titouan Gillet et Baptiste Verot…

L'ASHBCC a très bien débuté le match face à l'Entente Strasbourg Schiltigheim Handball (ESSHB). Si les Chalonnais tiennent bon mais, rapidement, la vitesse d'exécution du capitaine alsacien Maxime Tabatabai, très bon chef d'orchestre avec ses jeunes coéquipiers, fait une petite différence, ouvrant le score, avant que le demi-centre chalonnais Karl Cialone, lequel prend de plus en plus d'épaisseur avec 9 buts au compteur, égalise.

Avec 10 buts au compteur, le nouvel arrière-gauche chalonnais Yannick Aubyang Mirama a apporté toute son expérience aux hommes de Riad Didi, inscrivant le second but de la rencontre, suivi de Mathis Gouelo (3 buts).

Les Chalonnais ont mené de trois buts tout le long de cette première entame enfin... jusqu'à la 21ème minute où Yannick Aubyang Mirama donne 4 buts d'avance à son équipe.

Tout n'a pas été parfait dans cette première mi-temps mais le retour de Clément Varreaux a été bénéfique pour les Bleus et Blancs qui maîtrisent leur sujet. C'est d'ailleurs ici que les locaux bâtissent une bonne partie de leur pécule, malgré une bonne résistance des Alsaciens (17-12).

Que dire de la prestation du gardien chalonnais Mohamed Amine Boukraiem qui, avec 15 arrêts décisifs, a écœuré les visiteurs.

Changement de gardien de but pour l'entente, avec l'entrée du très prometteur Raphael Richard qui, du haut de ses 15 ans, a effectué neuf arrêts. Changement également de tactique en défense, où Colin Mercier, le coach alsacien, décidait de mener une défense individuelle sur l'artilleur local Yannick Aubyang Mirama.

Les Bourguignons inscrivent leur 18ème but par l'entremise d'un Karl Cialone au firmament. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer, l'ESSHB, voyant le match lui échapper, modifie sa défense et recolle petit à petit et grignotera ainsi son retard, notamment grâce à Quentin Leveque (36', 18-16).

Une joie de courte durée...

En effet, c'était sans compter sur Karl Cialone et Mathis Gouelo qui redonnent rapidement 4 buts d'avance aux Chalonnais. Ces derniers resteront à bonne distance des Alsaciens jusqu'à ce que le Rhénan Paul Jules réduise le score (50', 25-23).

Les Bleus et Blancs peinent physiquement en seconde période, le manque de rotation se faisant cruellement ressentir. Fort heureusement pour Chalon-sur-Saône, la belle osmose entre les jeunes et les anciens du club permet à l'ASHBCC de rester devant grâce aux «grands frères» que sont Gaël Charpy (1 but) et Quentin Cléaux (2 buts) qui ont su apporter toute leur expérience dans la balance quand le bateau tanguait quelque peu.

C’est à la 54ème et 57ème minute que Karl Cialone, toujours aussi efficace, redonne trois buts d'avance pour Chalon. Mais fini la récréation pour les visiteurs, le pivot Quentin Cléaux sonne le glas des espoirs des co-équipiers de Maxime Tabatabai en marquant le dernier but de la rencontre (58'31, 22-28).

Sans se faire réellement peur, les Chalonnais sont restés très vigilants jusqu'au bout pour valider une victoire finalement bien méritée sur l'ensemble du match. Le coach Riad Didi soulignait l'effort collectif de ses hommes.

Une victoire encourageante pour une belle et jeune équipe, en reconstruction qui plus est, qui en appelle d'autres.

Pourquoi pas, dès ce week-end, chez le 4ème du classement, l'Entente Varangeville-Saint-Nicolas-de-Port ?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati