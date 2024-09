AVIS DE DECES - Monsieur Guy BESOMBES

CHALON-SUR-SAÔNE - GERGY - SANVIGNES-LES-MINES



Solange,

son épouse ;

Magali, Grégory et Marie-Laure,

ses enfants ;

Maxime et Eliott,

ses petits-enfants ;

Odette,

sa sœur ;

Daniel et Martine,

son beau-frère et sa belle-sœur;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy BESOMBES

survenu à l'âge de 78 ans.

Guy repose à la chambre mortuaire de l'hôpital William Morey à Chalon-sur-Saone.

Ses obsèques religieuses seront célébrées samedi 28 septembre à 10h30, en l'église de Sanvignes-les-Mines.

Fleurs naturelles uniquement.

Une récolte de dons au profit de la Ligue contre le Cancer sera organisée à l'église de Sanvignes.

La famille tient à remercier l'ensemble du personnel des services de médecine interne et neurologie de l'hôpital William Morey ainsi que ses infirmières à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.