L’astrothérapie : quand l’astrologie aide au développement personnel

L’astrologie n’est pas la voyance. Rien de divinatoire dans l’astrologie, qui est un outil de connaissance de soi.

Vous croyez en influence de la Lune sur le potager, sur votre humeur ? Selon l’astrologie, dès notre naissance, nous recevons des prédispositions dues aux mouvements des planètes. Connaître de ces « niveaux de sensibilité » permet de mieux comprendre nos interactions avec les autres, travailler nos relations (amoureuses, amicales, familiales, professionnelles), les éclairer et les apaiser.

Le parcours de Christine Vial

Formation en Relation d’aide : Approche centrée sur la personne de Carl ROGERS ; formation aux fleurs de Bach aux Harmoniques à Lyon, dont elle est conseillère agréée ; stages de développement personnel à l’école Écoute ton corps fondée par Lise Bourbeau ; cours en astrologie conditionaliste de Richard Pellard, fondateur d’ARIANA (Association pour la Recherche et l’Information en Astrologie Naturelle).

Si le parcours de Christine Vial paraît multiforme, il est en réalité centré sur l’aide au développement personnel. Sa double casquette – conseillère en fleurs de Bach et astrothérapeute – sert un unique objectif : proposer un accompagnement thérapeutique pour permettre de mieux se connaître, de s’écouter et retrouver son équilibre.

L’astrothérapeute

« L’astrothérapie consiste d’une part à utiliser votre thème astral pour définir votre personnalité (vos potentiels, vos forces, vos besoins et votre mode de fonctionnement) et d’autre part à proposer des aides pour vous permettre de retrouver votre équilibre », explique-t-elle.

Le lieu, la date et l’heure de votre naissance : voilà les 3 éléments à partir desquels un astrothérapeute construit votre « thème natal ». Chrisitine Vial l’a préparé en amont quand elle vous reçoit dans son cabinet de thérapeute, à Saint-Rémy, pour une séance de deux heures. Des explications suivies d’un échange.

Son rôle est de traduire la complexité de votre thème astral et, guidé par vos questions, d’approfondir certains aspects de votre personnalité. La séance passe bien vite : vous êtes emporté dans l’exploration de vous-même et parfois, ça fait tilt ! Tout se passe comme si les outils de l’astrologie venaient apporter un socle à des impressions confuses.

Thérapeute, Christine l’est aussi, avec ses propres outils. Et les fleurs de Bach en sont un parmi d’autres, qui peut vous aider à apaiser certains conflits internes. C’est un prolongement possible à la séance d’astrothérapie. Pour Christine, cette séance constitue une base solide : les échanges avec son client l’orientent déjà vers le choix de certaines fleurs de Bach.

Aider à penser son orientation professionnelle

Christine nous raconte une anecdote éclairante : une lycéenne était venue la consulter pour une séance d’astrothérapie. Son choix d’orientation se portait vers une école de commerce. Le coût de cette formation étant conséquent, elle a demandé à Christine Vial de préparer son thème natal. Sans rentrer dans les détails, nous dirons que ce thème confirmait totalement ce choix. Il se trouve aussi que la jeune femme est sortie majore de son école.

Un exemple qui illustre le but de l’astrologie : avoir la plus grande confiance possible en nos mécanismes internes, pour finalement faire les choix les plus éclairés.

Par Nathalie DUNAND

Christine VIAL, astrothérapeute et conseillère en fleurs de Bach

