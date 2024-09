Babyboxe au ROC : Place aux jeunes !

Un excellent moyen de sociabilisation pour les plus jeunes. Plus de détails avec Info Chalon.

La boxe éducative assaut est une forme de pratique ouverte à toutes et à tous. Elle se différencie de la boxe amateur et professionnelle sur deux exigences fondamentales :

• Ne pas nuire à son adversaire ;

• Être sanctionné pour tout comportement violent.

La logique de l'activité «boxe» reste identique, quelles que soient les formes de pratique. Seule la puissance des touches les différencie. La puissance doit expressément différencier la boxe éducative assaut où l'on touche, des autres pratiques. Les élèves doivent s'imposer par leurs qualités techniques et tactiques, mais en aucun cas par la puissance des coups. La vitesse d'exécution n'est en rien modifiée, mais doit s'accompagner d'une maîtrise totale de l'impact sous peine d'être sanctionné.

La présence de l'arbitre est importante puisqu'il veille en permanence à la sécurité des boxeurs. L'application et le respect des règles d'arbitrage et techniques garantissent une pratique en sécurité. Plusieurs interdictions comme le fait de frapper fort ou d'en avoir l'intention, de toucher une zone interdite, de tenir ou de pousser, d'avoir un comportement antisportif… peuvent disqualifier le boxeur sans le sanctionner au préalable.

La boxe éducative assaut permet le développement chez l'élève de la vitesse, de l'endurance, de la souplesse et de l'élasticité. Elle permet également l'initiation de l’élève aux différentes techniques de boxe anglaise : l'attaque, la préparation d'attaque, la défense, la contre-attaque et le contre. Pendant l'apprentissage des techniques et pendant les assauts, à l'entraînement ou en compétition, l'entraîneur tire profit de certaines situations pour inculquer à l'élève des connaissances lui permettant de mieux gérer l'effort, l'espace et le temps afin d'accroître ses chances de remporter l'assaut.

Tout au long du match, les boxeurs doivent demeurer face à face. Un boxeur qui tourne le dos à son adversaire ou qui baisse la tête (visage face au sol) est immédiatement sanctionné, puisque ce comportement peut devenir dangereux rapidement.

Pour être autorisé à boxer, les boxeurs(es) doivent être titulaires d’une licence BEA pour la saison en cours. Un assaut ne doit pas opposer deux boxeurs(es) dont l'écart d'âge est supérieur à deux ans (date à date de naissance). Un assaut ne peut pas opposer deux boxeurs(es) dont l'écart de poids dépasse l'écart de poids autorisé pour la catégorie du plus léger. Un assaut ne doit pas opposer une fille à un garçon. Il ne doit pas non plus opposer deux frères ou deux sœurs, ni deux boxeurs(es) d'un même club sauf en championnat. Seul deux boxeurs(es) titulaires d'une licence BEA peuvent se rencontrer. Enfin, un(e) boxeur(se) est autorisé(e) à effectuer deux assauts par jour hors championnat et en championnat.

Au Ring Olympique Chalonnais (ROC), la boxe éducative assaut est «en plein essor», comme nous l'indique Saïd Fergani, le président du club de boxe anglaise qui assure lui-même les cours qui ont lieu le mercredi de 10 heures à 11 heures et le samedi de 10 heures 30 à 11 heures 30, soit 36 séances.

Cette année, le ROC compte 25 élèves inscrits à la babyboxe, âgés de 5 à 10 ans.

«La babyboxe, c'est pas mal d'exercices ludiques autour du respect du réglèment, des comportements à adopter et les fondamentaux de la boxe. Je les fais travailler sur les gestes techniques comme les appuis, toucher sans frapper et l'attaque-défense. Cela leur permet d'acquérier les jeux de position qui peuvent être à thème et des test-matchs par équipe», nous explique Saïd.

Quant aux adolescents, âgés de 11 à 16 ans, une trentaine cette année, «aussi bien des filles que des garçons», 20 d'entre eux seront sélectionnés pour leur premier inter-club avec le Ring Athlétique de Lons-le-Saunier (RAL) de Serge Pantel le samedi 19 octobre.

Ils ont, pour l'heure, cours le mercredi de 15 heures à 16 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 10 heures 30.

Si vous êtes intéressé(e)s, Saïd nous l'assure, «il n'est pas trop tard pour s'inscrire».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati