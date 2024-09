"Je crois qu'il en manque un bout"...

Un fidèle d'info-chalon.com, a tenu à sensibiliser les services de la ville de Chalon, sur une faute malencontreuse sur un panneau routier. " Puisque lieutenants est au pluriel, MORTS avec un ''S'' ça serait mieux non ?". Pour le coup, on ne peut que lui donner raison... puisque les Lieutenants Chauveau, militaires chalonnais, père et fils sont décédés l'un en 1940 et l'autre 1944, morts pour la France.