Les Cinq hommes et femmes qui terminent premiers de la 11ème course de la chalonnaise

Le photoreportage info-chalon.com

Ce sont environs 4 000 personnes, regroupant hommes déguisés, femmes, enfant mais aussi de fidèles compagnons canins qui participaient à cet événement de solidarité en faveur des femmes touchées par le cancer du sein.

Si l’heure officielle de départ a été donnée à 10 heures, voici la liste des 5 premiers arrivés dans les catégories féminines et masculines :

Honneur à la première femme Laura Gillé (arrivée 2ème de la course la chalonnaise), suivie d’Elodie Claude (6ème de la course), Mélodie Monin (8ème ) , Manon Chambellait (9ème ) et Audrey Lepron (15ème)

Honneur au premier garçon Bastien Pitout (arrivé en 1er de la course la Chalonnaise) ,suivi d’Arthur Paris (3ème), Tituan Renaud (4ème), Gauthier Léopold (5ème ) et Lucas Detroyane (7ème).

A l’Arrivée chaque femme recevait une rose, et toutes les participantes et participants se voyaient remette un sac contenant barres énergétiques, boissons, fruits secs…

L’Harmonie Municipale de la Vaillante elle, assurait l’ambiance musicale de l’arrivée des participantes et participants

Le photoreportage info-chalon.com.

J.P.B