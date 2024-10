Au Conseil régional de Bourgogne-Franche Comté, les élus Rassemblement National jouent la transparence sur leurs votes

Communiqué de presse

Vendredi 27 septembre dernier, les élus du groupe Rassemblement National ont eu à se prononcer sur plusieurs dossiers lors de la Commission permanente du Conseil régional.

Les élus du Rassemblement National ont notamment voté pour :

- 81 000 euros d’aides individuelles aux entreprises de la région

- 773 915 euros pour des subventions aux filières bois, numérique, automobile et biothérapies.

- 526 677 euros pour le développement des filières agricoles

- 707 833 euros pour l’accompagnement des agriculteurs en difficulté et l’agriculture biologique

- 377 200 euros pour l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs (DJA)

- 3 675 480 euros pour l’investissement et les équipements dans les CFA (Centre de Formation d’Apprentis)

- 313 264 euros pour des subventions notamment à des centres hospitaliers de la région

- 1 209 074 euros au titre du Soutien aux Centralités Rurales en région, en l’espèce de nombreux réaménagements et travaux effectués dans des communes de Bourgogne Franche-Comté

- 5 010 257 euros pour des rénovations diverses au sein des collectivités, copropriétés et logements sociaux de la région

- 723 486 euros en faveur de travaux de restauration du patrimoine de Bourgogne Franche-Comté

- 2 912 600 euros pour l’acquisition de véhicules de transports et d’équipements pour les clubs sportifs

- 182 200 euros pour l’organisation d’évènements sportifs dans la région

Les élus du Rassemblement National se sont aussi fermement opposés aux dossiers suivants :

- Les diverses subventions aux syndicats (notamment la CGT), arguant que cela ne relève pas du rôle de la collectivité.

- Près de 150 000 euros de subventions « relations internationales », pour notamment le projet « eau internationale » et celui « accès à l’énergie solaire au Congo »

- La 4e édition du Festival de la Transition Ecologique et Numérique

- Le protocole d’accord 2024-2027 volet/insertion formation avec les différents Conseils départementaux : les accords mentionnant le Dispositif de Formation Linguistique (qui consiste à financer des cours de langue aux étrangers à hauteur de 6 millions d’euros par an), les élus RN s’y sont fermement opposés.

- Les 678 240 euros de subventions au titre de la Politique de la Ville, dans les quartiers prioritaires de BFC.

- La Convention d’acceptation tarifaire entre la Région BFC et la Région IDF, puisqu’elle fait une nouvelle fois du nord de l’Yonne le grand perdant de cet accord.

- Les montants alloués à l’éducation à l’environnement et aux manifestations écologiques

Les élus du groupe RN se sont aussi opposés à des subventions à des associations : La Vapeur, l’association Art Public, l’association régionale des jeunes francas de BFC et la Cimade, qui ont expressément assumer vouloir faire barrage au Rassemblement National, dénigrant ainsi les 11 millions d’électeurs patriotes