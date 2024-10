Séance Ciné Relax le samedi 12 octobre avec «Les Barbares»

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Pour sa 12ème saison et sa 70ème projection, l'association vous donne rendez-vous le samedi 12 octobre à 14 heures pour «Les Barbares», un film drôle et émouvant accessible au plus grand nombre de Julie Delpy avec un mélange bien dosé de gravité et légéreté à voir avec toute la famille.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

Heureuse de vous revoir pour la première projection de la saison 2024-2025, l'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Une comédie qui fait voler en éclat les clichés racistes

Synopsis : «À Paimpont, l'harmonie règne : parmi les habitants, il y a Joëlle - l'institutrice donneuse de leçons, Anne – la propriétaire de la supérette portée sur l’apéro, Hervé – le plombier alsacien plus breton que les Bretons, ou encore Johnny – le garde-champêtre fan de… Johnny. Dans un grand élan de solidarité, ils acceptent avec enthousiasme de voter l'accueil de réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens… mais syriens ! Et certains, dans ce charmant petit village breton, ne voient pas l’arrivée de leurs nouveaux voisins d’un très bon œil. Alors, au bout du compte, c'est qui les barbares ?»

Avec Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Ziad Bakri, Jean-Charles Clichet, India Hair, Dalia Naous et Mathieu Demy.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail ([email protected] ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

(Crédits photos : © Julie Panie - 2024 - The Film - Le Pacte)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati