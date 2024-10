Dimanche au Théâtre Piccolo : 'Perspectives & Avatars'

Chanteuse, harpiste, compositrice et autrice, Laura Perrudin compose un univers personnel très fort qui se matérialise à merveille lors de concerts surprenants. Avec son album « Perspectives & Avatars », accompagnée de sa harpe, elle creuse le sillon d’une pop, de plus en plus soul, électrique et dansante. Sa poésie franche et sans détour dessine un jeu de rôles, de points de vues et de masques. Caméra subjective au poing, Laura Perrudin raconte les considérations existentielles et les obsessions … d'un loup, d'un nuage, d'une chanson ou encore d'une enquête de satisfaction.

Dimanche 06 octobre 2024 à 11h - Théâtre Piccolo



Durée 1h – Tarif 6 à 11 Euros – Tout public

Coréalisation Espace des Arts

Partenaire Maison Millebuis – cave des Vignerons de Buxy

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/laura-perrudin

