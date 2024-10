Venez nombreux participer à la 10ème édition du Festival de Musiques Anciennes de la Plaine du Coteau

Du 12 au 27 octobre 2024, découvrez tous les concerts !

Créé en 2013 par une poignée d’amateurs de musique ancienne, le festival De la plaine au coteau présente sa 10ème édition : six concerts dans des églises, châteaux et autres lieux historiques. L’idée du festival est la mise en valeur du patrimoine bâti rural trop souvent négligé au profit de lieux plus connus.

Informations et réservations : [email protected] ou tél 06 73 42 98 42

Tarifs : Plein tarif : 12 €. Tarif réduit : 6 €. Pass festival : 35 €

