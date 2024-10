BASKET FAUTEUIL - ELAN CHALON - Sandra Cléaux affiche des ambitions musclées cette saison

Début de championnat de France ce week-end à Lille, "avec le même effectif que l'année dernière" mais avec le complètement de Karlis GABRANOVS en possession "d'un joli palmarès, un meneur-shooteur et qui va nous apporter tout son expérience" et Rémy BAYLE, international français lui aussi en provenance du Puy en Velay et membre de l'équipe de france paralympique, "au poste d'intérieur, classé 2.5. Rémy va nous apporter son expérience avec ses années de jeu. On le connait depuis de nombreuses saisons et je l'avais déjà contacté quand on jouait en national B".

Arrivée aussi de Youssef ABOUD, le plus jeune, qui arrive du Pôle Espoir à Bordeaux, "son profil nous intéressait pour sa jeunesse et et sa qualité offensive" a précisé Sandra Cléaux, pour présenter officiellement les trois nouvelles recrues qui officieront sous les couleurs de l'Elan Chalon cette saison.

"On sort d'une très belle saison qui n'a pas toujours été facile"

"Le départ de notre américain à la mi-saison a quelque peu chamboulé les choses. Ca nous a rendu encore plus fort. On fait une belle deuxième partie de saison pour décrocher les play-offs, organisés chez nous. On finit 4e mais on on fait de belles séquences pour honorer notre 4e place".

"On va chercher à être encore meilleurs, on va travailler pour"

"On s'est renforcé mais les équipes adverses aussi. J'espère que la mayonnaise va prendre. Si ça prend, on peut décrocher un podium et même un titre" a lancé Sandra Cléaux, en guise d'objectif sportif pour la saison. "On va tout faire pour aller chercher un titre. Ce sera plus compliqué que l'année dernière".Avec

Côté Coupe d'Europe, l'Elan Chalon attend les derniers arbitrages

"Ca devrait sortir courant octobre. On ne sait pas si on sera en Eurocup 1, 2 ou 3. On a gagné pas mal d'équipes l'année dernière en Italie, cela va dépendre de notre classement. Je ne sais pas dans quel EuropCup on sera. L'ojectif pour nous sera de se qualifier pour les phases finales. On fera le mieux possible pour atteindre la plus haute marche possible. Le premier plateau européen se jouera le premier week-end de mars. C'est là où il nous faudra sortir premier".

Avec une équipe qui affiche un calibre supérieur, l'équipe de basket fauteuil peut prétendre à de sérieux objectifs sportifs. Avec plus de rotations possibles, plus de régularité sportive et surtout d'expériences, Sandra Cléaux et ses joueurs montrent les muscles en ce début de saison. "Tout dépendra de la dynamique qu'on mettra en oeuvre. J'espère que ça va se mettre en place pour atteindre nos objectifs. Avec ce groupe, il y a moyen de faire quelque chose de grand".

Laurent Guillaumé