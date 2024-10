Urgence Gaza - Liban - Nouvelle manifestation ce samedi à Chalon à 15h

Communiqué de presse



URGENCE GAZA LIBAN : CESSEZ LE FEU

Manifestation à Chalon samedi 5 octobre à 15h



L'Association France Palestine Solidarité 71 avait déjà décidé une 10ème manifestation à Chalon ce samedi 5 octobre pour un cessez le feu immédiat et pérenne à GAZA, depuis un an sous les bombes.



Bilan officiel : 41300 tués dont une majorité de femmes et d'enfants et qui ne prend pas en compte les disparus sous les décombres estimés à au moins 15000 ni les dizaines de milliers de blessés...



L'armée d'occupation israélienne multiplie les crimes et les destructions aveugles dans la bande Gaza. Elle a étendu ses assauts meurtriers à la Cisjordanie : En une année, plus de 700 Palestiniens ont été tués par ses soldats ou par les colons. C'est une sale guerre qui n'a rien résolu concernant la libération des otages israéliens, au contraire.

Et maintenant le Liban...

Depuis la semaine dernière, Benjamin Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite ont décidé d'ouvrir un nouveau front de guerre au Liban. Cette extension régionale de la guerre met en alerte tous les états de la région. La paix mondiale est menacée.

Les états occidentaux, Etats-Unis en tête, enchaînent les déclarations de façade en faveur d'un cessez-le-feu mais ne proposent aucune sanction pour imposer quoi que ce soit à Netanyahou. Ils continuent d'apporter leur soutien politique et logistique à l'Etat d'Israël. Qui arrêtera sa folie guerrière ?



Les 52 organisations (associatives, syndicales, politiques, humanitaires...) qui composent le "Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens" appellent à des manifestations dans toute la France ce samedi 5 octobre.



Dans notre département, l'AFPS 71 répond à cet appel en organisant une manifestation ce samedi 5 Octobre à 15 heures Place de Beaune à Chalon :

- Solidarité avec les peuples palestiniens et libanais

- Cessez le feu à Gaza et au Liban

- Stop génocide

- Sanctions contre Israël

- Reconnaissance de la Palestine par la France