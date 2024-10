AVIS DE DECES - Madame Monique DANJEAN née NEDÉLEC

SALLANCHES - ÉPERVANS (71) - ECULLY (69) - ANGERS (49)



Philippe et Florence Danjean,

Florence et Jean-Claude Pennarguéar,

Catherine Danjean et

Patrice Saint-Jean,

ses enfants ;

Matthieu, Marie-Charlotte, Constance, Julie, Camille, Pierre, Paul-Antoine, Louis, Guillemette,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Agathe, Romane, Ambre, Iloa,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique DANJEAN

née NEDÉLEC

survenu le 2 octobre 2024, à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 5 octobre, à 10h30, en la chapelle d'Epervans suivies de l'inhumation au cimetière de Davayé.

Monique repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles seulement.



Une pensée pour

Pierre

son époux décédé en 2016.