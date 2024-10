Pierre Boucaud, nouveau délégué départemental de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)

Le conseil d’administration de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), présidée nationalement par Jonathan DENIS a choisi le mâconnais Pierre Boucaud pour être son délégué en Saône-et-Loire. Forte, en France, de 76 748 adhérents au 30 septembre 2024, dont 479 dans notre département l’association créée en 1980 porte des valeurs d’humanisme, de laïcité, de solidarité et de liberté individuelle.

Le cœur de son action, outre sa bataille pour rendre universel l’accès aux soins palliatifs, est la défense du droit de chacun à pouvoir décider des conditions de sa fin de vie.

La loi Claeys-Leonetti de 2016 sur ce sujet, trop restrictive, ne laisse que le choix, à celles ou ceux souffrant de maladies plus supportables et non guérissables, de se rendre en Belgique voire en Suisse. Ce sont des pays parmi d’autres, à condition d’en avoir les moyens, où médicalement et juridiquement assistés, ils pourront choisir l’aide active à mourir. Un nouveau projet de loi, élaboré entre les pouvoirs publics, les milieux médicaux, les associations dont en premier plan l’ADMD aurait dû être présenté à l’Assemblée nationale en 2024. La dissolution a tout bloqué. Le premier ministre Michel Barnier, sur ce sujet, lors de son discours de politique générale a dit vouloir « reprendre le dialogue ». Deux jours plus tard lors d’une interview télévisée il a déclaré vouloir « Reprendre le projet ». C’est ce que l’ADMD lui demande par la voix de son président : « Le dialogue a déjà eu lieu depuis 40 ans, nous voulons des actes. Le projet de loi doit reprendre dès maintenant ».

Par ailleurs l’ADMD, très active au service de ses adhérents et de la population permet par des campagnes de mobilisation et de sensibilisation de mieux faire connaître les « directives anticipées » qui donnent la possibilité d’exprimer ses volontés de fin de vie ainsi que la désignation d’une personne de confiance.

L’ADMD offre aussi à tous ses adhérents, une permanence « ADMD Écoute », une écoute téléphonique tenue par des bénévoles spécialement formés, qui répondent aux questions, donnent des conseils, et dans le cas de fin de vie aident à faire respecter la loi, même si elle est encore largement imparfaite.

Enfin l’ADMD est une association parfaitement transgénérationnelle puisqu’elle est dotée d’une structure autonome « Les Jeunes ADMD » forte de 900 adhérents en France. Les Jeunes ADMD interviennent lors de grandes manifestations telles Solidays, la fête de l’Humanité ou l’ADMD Tour (une tournée d’été qui va de ville en ville). Ainsi ils font mieux connaître l’ADMD et tout particulièrement l’importance des directives anticipées qui concernent bien évidemment aussi les jeunes.

Pour toute information et demande de renseignements, merci de contacter le délégué départemental ADMD 71 : 06 52 46 80 90