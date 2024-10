FOIRE DE CHALON - Inauguration de la 88ème édition de la Foire du Grand Chalon-sur-Saône – Cap sur les Pays Celtes (Terres de Légendes) et sur l’exposition Harry Potter

Avec 130 exposants, l’ampleur de la foire du Grand Chalon n’est plus à démontrer. Le photoreportage info-chalon.com !

Vendredi 4 octobre, à partir de 11 heures 30, se déroulait au Parc des Expositions rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, la cérémonie officielle de l’inauguration de la 88ème édition de la Foire du Grand Chalon avec comme invité d’honneur Les Pays Celtes et l’exposition Harry Potter.

Une cérémonie d’inauguration qui se déroulait en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Marie Mercier, sénatrice, d’ Arnaud Sanvert, Député de la 5ème circonscription, d’Elisabeth Roblot, 10ème Vice-présidente du conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire, d’Alain Gaudray, Conseiller Départemental, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Juillot, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, de Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances et Maire de Saint-Rémy, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports, Pascal Boulling, Conseiller communautaire délégué à l’administration générale, aux gens du voyage, à l’aérodrome et au CISPD, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, de Pierre Carlot 9ème adjoint en charge des Sports, de Véronique Avon, Conseillère Municipale Déléguée à l’animation commerciale, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal, chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, de Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le-Royal de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme …

Après avoir coupé le ruban de l’inauguration,

Les autorités étaient guidées par Dominique Boisselot, animateur de la foire,

S’en suivait, le tour des stands par les autorités,



Un passage sur le stand des invités d’honneur : Les Pays Celtes

Un passage sur le stand de l’exposition Harry Potter

Et la traditionnelle cérémonie des discours :

Extrait du discours de Monsieur Bernard Maréchal, Président de la Foire : « Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis ! Les membres du Comité des Foires et salons, et moi-même, nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation pour l’inauguration de cette 88ème édition de la Foire du Grand Chalon ; moment économique et convivial attendu des exposants et visiteurs. Chaque année, nous nous employons à améliorer notre organisation qui rappelons le est l’œuvre d’une solide équipe de bénévoles. Le thème retenu cette année est celui des ‘Celtes Terres de Légendes’ avec entre autres une très intéressant exposition. Nous accueillerons également l’espace de 200 m2, l’univers d’Harry Potter qui enchantera petits et grands. Une nouveauté également avec Arcade Legends pour se reposer dans les années 1980 et redécouvrir les différents jeux électroniques du type jeux d’arcade et de café. Les visiteurs sont invités à découvrir les produits de Saône-et-Loire sur l’espace du Département de 60 M2. Et puis ce soir, à 19 heures aura lieu un concert sur le théâtre de verdure où se produira le groupe Tribut ABBA Legend qui marque le 50ème anniversaire de la création du groupe Tribut. Il ne s’agit que d’un petit coup d’œil sans prétention à une époque où la foire pouvait accueillir de grands chanteurs […] Bien entendu, chaque jour les restaurants accueilleront les visiteurs avec une animation musicale très variée. Enfin, une autre nouveauté est en adéquation avec le thème Celte, la création de la bière spéciale ‘Foire de la Grande Chalonnaise’ qui sera proposée à la vente pendant toute la durée de la foire mais vous l’aurez compris la partie importante reste l’offre proposée par les 130 exposants présents à côté pour satisfaire ce qui se fait de mieux dans les différents secteurs d’activités et qui répondent à l’attente des visiteurs. Je profite de cet instant pour remercier les exposants de leur confiance […] Cette foire qui est la plus important du Département est un moment économique important pour le territoire et ce n’est pas un hasard si sa réputation dépasse les frontières. Mais tout cela ne serait pas possible sans les aides de certaines collectivités, c’est la raison pour laquelle nous adressons nos sincères remerciements au Grand Chalon, à la Ville de Chalon-sur-Saône à l’ensemble de leur service et en particulier aux services techniques et communication ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires. Tout est réuni pour que cette 88ème édition connaisse un succès. Bonne foire à toutes et à tous, je vous remercie de votre attention. Sachez toutefois que le 29, 30 novembre et 1er décembre, nous allons refaire le salon vins et saveurs. Merci ! ».

S’en suivait les discours de Gilles Platret,

Sébastien Martin,

Clin d’œil à la Confrérie de la Pochouse,

A l’association Chalon Cornemuses

Au stand de la Gendarmerie Nationale,

Sur le stand de l’En-jeu

Au stand de la Paulée de la Côte Chalonnaise,

Clin d’œil au stand de la course ‘la Chalonnaise’ tenu par les élèves d’Emiland Gauthey,

Au stand des champagnes Vallade

Au stand bar et buvette de Pascal Renaud

