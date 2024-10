Souriez ! C’est la journée mondiale du sourire

Cette journée mondiale (premier vendredi d'octobre) a été créée par Harvey Ball, l’artiste américain connu pour avoir inventé le smiley en 1963. Hélas, il négligea de déposer le brevet, et ce fut un certain Franklin Loufrani qui le popularisa et fit fortune avec le smiley, mais c’est une autre histoire.

Cette journée est célébrée dans de nombreux pays depuis 1999.

Un sourire peut nous désarmer, nous chavirer, comme le chante Salvator Adamo

Bien que ce geste simple exprime souvent plaisir et amusement, il revêt également des nuances plus complexes, comme l’ironie. Dans de nombreuses cultures, dont la nôtre, le sourire joue un rôle social crucial et favorise la convivialité.

La Thaïlande, surnommée « le pays du sourire », en est une belle illustration. Le peuple thaïlandais est réputé pour sa nature amicale et hospitalière, où le sourire est un symbole d’accueil et de bienveillance.

Mais, mais… le saviez-vous ?

Une signification positive qui contraste fortement avec d’autres contextes culturels, où il peut être perçu de manière divergente. Le chercheur en psychologie sociale Kuba Krys a consacré 5 années à étudier ces variations à travers 44 cultures différentes.

Oui, le sourire est perçu très différemment selon les cultures

Dans son enquête, Kuba Krys a observé que, si un large sourire est souvent associé à l’ouverture d’esprit et à la sympathie dans des pays comme l’Allemagne, les États-Unis ou les Philippines, il peut susciter la méfiance en Russie, en Iran ou au Japon où il peut être vu comme un geste déplacé, signe de fourberie ou de faiblesse d’esprit. Son hypothèse est, entre autres, que « dans les sociétés où les indicateurs de corruption sont élevés, la confiance envers les individus souriants est réduite ».

Nous avons fait le choix de la bienveillance et l’ouverture d’esprit. Pensez donc à partager des sourires gratuitement ! C’est un merveilleux cadeau :)

