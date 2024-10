AVIS DE DECES - Monsieur Jacques FOREST

FONTAINES

Frédéric, Géraldine, ses enfants et leurs conjoints ;

Thomas, Augustin, Emma,

ses petits-enfants ;

Christian et Nicole son frère et sa belle-sœur et leurs filles ;

Chantal et Marc PARENT, Catherine et Christian BOREY, Sylvie et Olivier SIEKANIEC-DODILLE, ses belles-sœurs et leurs

beaux-frères et leurs enfants,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques FOREST

survenu le 2 octobre 2024,

à l'aube de ses 76 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 9 octobre 2024, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à Dons en faveur de

« La ligue contre le Cancer » sera mise à votre disposition le jour de la cérémonie.

Jacques à rejoint,

son épouse

Françoise

et sa petite-fille

Léa.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.