AVIS DE DECES - Monsieur Alphonse BOYON

SEVREY



Cyril et Elina,

Léa, Axel et Apolline ;

Guy, Annie et leurs enfants ;

Arlette, sa compagne,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alphonse BOYON

survenu le 1er octobre 2024,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mardi 8 octobre, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.