CARNET BLEU - Bienvenue à Honoré et Lucien

Les frères jumeaux, Honoré et Lucien SANTAMARIA sont nés le 27 septembre à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Ils sont les deuxième et troisième enfants d'Emeline et Pierre SANTAMARIA, après Eugène, 20 mois. Les parents sont tous les deux infirmiers. La famille réside à Simandre. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux bébés !