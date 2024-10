ORAGE/PLUIE/INONDATION - Vigilance jaune activée en Saône et Loire

" Un épisode pluvio-orageux circule sur les régions du Nord-Est de la France entre ce lundi après-midi et la matinée de mardi. Les cumuls de pluie peuvent être importants. Il existe encore des incertitudes sur le zonage et l'intensité des plus forts cumuls de pluie. Il est possible que le niveau de vigilance soit revu à la hausse sur certains départements, en particulier l'est de la Bourgogne ainsi que la Franche-Comté, éventuellement d'autres départements limitrophes" selon le bulletin publié par Météo France. Le département de Saône-et-Loire sera placé en vigilancejaune Orages de 14h ce lundi à 6h du matin demain et en Pluie inondation de 22h aujourd'hui à 12h demain