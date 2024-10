Gros plan sur les résultats du week-end du Chalon sur Saône Badminton Club

L'équipe en Pré-Nationale (en déplacement à Besançon) a rencontré ce dimanche matin l'équipe 1 de Macon (BM), face à laquelle Chalon a gagné 5-3, et l'après-midi l'équipe 3 de Dijon (BCD) contre laquelle Chalon a perdu 5-3. Pour l'instant, le club Chalonnais est 2ème au classement de la poule, constituée des équipes de Besançon (VB-2 et ASPTT-1), Chalon-sur-Saône (CSBC-1), Macon (BM-1), Dijon (BCD-3) et Valdahon Vercel (BVV-1).

L' équipe en Régionale 1 (en déplacement à Guérigny) a rencontré ce dimanche matin l'équipe 4 de Dijon (BCD), face à laquelle Chalon a fait un match nul (4-4), et l'après-midi l'équipe d'Auxerre (SA) contre laquelle Chalon a gagné 5-3. Pour l'instant, le CSBC est 3ème au classement de la poule, constituée des équipes de Quetigny (ASQ-2), Guérigny (ASGU-1), Chalon-sur-Saône (CSBC-2), Dijon (BCD-4 et USCD-1) et Auxerre (SA-1).

L'équipe en Régionale 2 (en déplacement à Sens) a rencontré ce dimanche matin l'équipe 1 de Noyers/Ancy-le-Franc (CBNA), face à laquelle le CSBC a gagné 5-3, et l'après-midi l'équipe 3 de Quetigny (ASQ) contre laquelle Chalon a fait match nul (4-4). Pour l'instant, le CSBC est 1er au classement de la poule à égalité avec Quetigny, constituée des équipes de Quetigny (ASQ-3), Chalon-sur-Saône (CSBC-3), Sens (SOBC-1), Fontaine-lès-Dijon (RBFD-1), Noyers/Ancy-le-Franc (CBNA-1) et Nevers (ABN-1).



L' équipe en Départementale 2 (en déplacement à Blanzy) a rencontré ce dimanche matin l'équipe 2 de Bourbon-Lancy (CBBL) face à laquelle Chalon a perdu 5-1, et l'après-midi l'équipe 2 de Blanzy (BCB) contre laquelle le CSBC a perdu 4-2. Pour l'instant, Chalon est 5ème au classement de la poule à égalité avec Crêches-sur-Saône, constituée des équipes de Bourbon-Lancy (CBBL-2), Epinac (BEC-1), Macon (BM-5), Blanzy (BCB-2), Chalon-sur-Saône (CSBC-4), Crêches-sur-Saône (LBC-1), Saint-Rémy (BAD-1) et Tournus-Cuisery (TB-BCC-1).



La prochaine journée d'interclubs se déroulera le 17 novembre. La Pré-Nationale se déplacera à Dijon, la Régionale 1 à Auxerre, la Régionale 2 jouera à domicile (Maison des Sports) et la Départementale 2 à Macon.