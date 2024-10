AVIS DE DECES - Monsieur Jacques RIZET

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Danielle, son épouse ;

Sylvie et Yves REBOUILLAT,

Florence et Philippe (†) BERGEROT,

Claude,

Céline (†),

Alix,

Hervé et Sandrine, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Mimi CORNET, sa sœur ;

ses belles-sœurs ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jacques RIZET

survenu le 2 octobre 2024,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 octobre 2024 à 10 heures en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.