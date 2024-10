Jolie marche bleue pour les résidents de Korian Chalon et les élèves du Devoir

Les résidences Korian Villa Papyri et Korian Bel’Saône se sont associées pour organiser, en collaboration avec l’école du Devoir, leur première édition d’une marche bleue intergénérationnelle dans le cadre de la Semaine Bleue. Cette semaine avait pour slogan « Bouger ensemble pour entretenir la flamme ».

Rendez-vous était donné à 14h pour petits et grands Impasse du Carloup avant une petite déambulation main dans la main dans les rues de Chalon sur Saône et de rejoindre le parvis de la mairie. Un petit moment bien sympathique, salué par Bruno Legourd, maire-adjoint de Chalon, et marqué par le traditionnel ban bourguignon.

Un tour dans avant de poser sur le parvis de la Mairie

Le cortège est reparti à la résidence Korian Bel’Saône pour partager un bon gouter entre petits et grands.