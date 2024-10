Chagny - Semaine du Réemploi de l'ALCG : du 8 au 12 octobre adoptez la seconde main et soutenez une économie locale et solidaire

Durant cette période, les sept magasins de l'ALCG, répartis entre le Jura et la Saône-et-Loire dont Chagny, proposeront un programme riche en animations et en sensibilisation à l’économie circulaire et solidaire.

La Ressourcerie de Chagny, située au 7 rue de l’Artichaut, fait partie des acteurs clés de cette démarche. Elle permet aux habitants de la Saône-et-Loire de consommer autrement, en choisissant des objets réutilisables et en participant à un modèle économique qui privilégie l'humain et l'environnement.

Découverte des coulisses du réemploi

Les portes des sites de l’ALCG seront grandes ouvertes durant cette semaine spéciale, permettant au public de découvrir les ateliers de dons et de tri des objets à réemployer. Les techniciens du réemploi, qui œuvrent au quotidien pour donner une seconde vie aux objets, seront présents pour partager leur démarche. L’objectif est de réduire les déchets tout en favorisant une consommation plus responsable et respectueuse de l’environnement.



Ateliers de sensibilisation pour les enfants

Les plus jeunes ne seront pas oubliés. Des ateliers ludiques et créatifs seront organisés pour sensibiliser les enfants à la récupération et à la réutilisation des matériaux. À l'approche d’Halloween, ils auront l’occasion de participer à la création de décorations à partir d'objets de seconde main, mettant en avant le potentiel infini du réemploi.



Ventes exceptionnelles dans toute la région

Les ressourceries de Champagnole, Poligny, Morbier et Chagny proposeront une vente spéciale de textiles, permettant aux visiteurs de compléter leur garde-robe de façon économique et écoresponsable. À Branges, une vente dédiée à la vaisselle et aux accessoires liés au vin et à la vigne sera organisée, tandis qu'à Dole, une grande braderie offrira une remise de 15 % sur tout le magasin le samedi 12 octobre.

Chaque site proposera des animations spécifiques tout au long de la semaine.



Un engagement local et solidaire

En participant à cette semaine du réemploi, chaque consommateur soutient une économie locale et solidaire. L’ALCG œuvre non seulement pour la réduction des déchets, mais également pour l’insertion professionnelle. En effet, l'association emploie 317 salariés, dont 283 en insertion, offrant ainsi un emploi non délocalisable et contribuant au dynamisme économique des territoires.



Une mission d’utilité publique

Depuis sa création en 1978, l’ALCG s’est imposée comme un acteur majeur de la lutte contre le gaspillage et la protection de l’environnement. Membre du Réseau National des Ressourceries et Recycleries, l’association s’engage dans des actions concrètes pour promouvoir le réemploi et l’insertion professionnelle à travers ses huit sites, répartis entre le Jura et la Saône-et-Loire.

Pour plus d’informations sur les actions de l’ALCG et pour consulter le programme complet des animations, rendez-vous sur le site officiel de l'association.



ALCG Ressourceries :

- 468 498 articles réemployés en 2023

- 317 salariés dont 283 en insertion



Ressourcerie Chagny

7 rue de l'Artichaut, 71150 Chagny

Tel : 09.74.13.33.74.

Email : [email protected]