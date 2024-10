L'adolescence et la prise de risques : Le Préfet de Saône et Loire et le LEGTA de Fontaines ont organisé une journée de sensibilisation sur les accidents de la route pour les lycéens et les CFA.

Rappel des chiffres : L'accidentalité routière chez les 15-24 ans constituent la première cause de décès et quatre victimes sur dix sont cyclomotoristes.

Le CFA agricole de Fontaines, dans le cadre de la semaine des CFA, a réuni ce mercredi 2 octobre 2024 près de 93 apprentis et élèves de seconde, 1ère et BTS des sites de Fontaines, seconde pro AP de Saint-Marcel et seconde pro et CAPA de Gueugnon, pour une grande opération de sensibilisation à la prévention routière.

Ils ont débuté cette journée de sensibilisation par un crash test en condition réelle de Pascal Dragotto pilote professionnel du risque automobile auprès de la DSCR, le scénario est issu d’un vrai fait divers mettant en cause un scooter et une voiture.

Philippe Boudot, organisateur de cette journée, a invité Olivier Tainturier sous-préfet de Chalon sur Saône et les enseignants accompagnateurs des élèves à se joindre aux élèves pour assister au crash test.

Le crash test :

Le scooter percuté par la voiture lancée à 50 km/h a été projeté à plus de 10 mères, le conducteur du 2 roues qui n’avait pas attaché son casque a tapé dans le pare-brise et s’est retrouvé au sol sans casque. Une démonstration qui a fait froid dans le dos à plus d’un élève !! C’était une mise en condition afin de les sensibiliser et les inciter à être attentifs aux divers ateliers.

Les élèves répartis en différents groupes sont passés par l’atelier sur les risques liés à la consommation d’alcool, de drogue, l’atelier sur le code de la route et l’après-midi l’atelier Escape Game.

L’atelier alcool et drogue au volant ou en 2 roues motorisés était présenté par l’adjudant Affagard officier de police judiciaire peloton motorisé de Chalon sur Saône et le gendarme Cervi de la PMO de Charnay les Mâcon.

La sécurité routière a présenté l’atelier code de la route et son parcours de simulation virtuelle effet sous l’emprise de l’alcool. Les élèves devaient faire un parcours, équipés d’un casque virtuel ayant pour but de montrer la vision que l’on a sous les effets de l’alcool. La simulation ne représentait que l’équivalent de 0,8 g d'alcoolémie. Les jeunes ont pu se rendre compte de la difficulté à appréhender les distances et la position des objets sur le parcours. Comme leur a dit l’instructeur : « en voiture, si à la place des cônes c’étaient des piétons, ils seraient morts… »

Ces actions menées par la coordination sécurité routière de la préfecture de Saône-et-Loire avec l’appui des référents sécurité routière des établissements, visent à sensibiliser les jeunes conducteurs du département aux risques routiers et à la nécessaire évolution des comportements au volant dans le but de faire diminuer le nombre d’accidents et de décès sur la route chez les jeunes. Ces actions ont un coût pour la collectivité mais la vie n’a pas de prix.

C.Cléaux