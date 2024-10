Près de 250 marcheurs à la manifestation Octobre rose des communes de Virey-Lessard et Fragnes ce dimanche

Et on peut dire que le succès était au rendez-vous puisque ce sont plus de 250 participants qui sont venus prendre le départ d’une des deux boucles prévues de 4 et 7 kilomètres.

Dès 9h30, un petit déjeuner d’accueil était offert à la salle des fêtes Marcel Pagnol, l’occasion de découvrir les différents stands proposés pour la matinée : vente de brioches et d’objets au profit des associations présentes. (Corasaône, Ailes aident et Oncossup)

Le Docteur Emilie Girard, radiologue, était présente et a sensibilisé le public au dépistage.

Après la traditionnelle photo de groupe, Lucas Thiébaud, kinésithérapeute à la maison de santé de Fragnes, a proposé un échauffement en musique.

Place à la marche ensuite pour la plupart des courageux du jour et pour les plus sportifs : top départ du circuit vélo de 12 kilomètres.

Enfin, en fin de matinée, c’est un buffet bien mérité concocté par le CCAS de Virey qui attendait l’ensemble des participants partagé autour du verre de l’amitié.



Amandine CERRONE.