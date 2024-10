Portes ouvertes ce week-end au refuge Ernest-L’Henry de Châtenoy le Royal.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 14 à 18 heures, le refuge pour animaux de Châtenoy le Royal offrait la possibilité de visiter ses locaux et inciter à l’adoption.

De trop nombreux chiens et chats se retrouvent en refuge, ils n’ont, quelque soit la raison de l’abandon, jamais au grand jamais demandé à se retrouver dans un box, privés de liberté et de l’affection d’un maitre bienveillant.

Afin de leur trouver une famille, le refuge chalonnais réalise des actions de sensibilisation en ouvrant ses portes un week-end, en plus des horaires d’ouvertures normaux en semaine.

Sur les deux jours de nombreux visiteurs sont venus. Pour ceux et celles qui le voulaient une présentation de chiens et de chats, sur demande, pouvait avoir lieu sous la responsabilité d’un membre du refuge. Durant le week-end il y a eu 10 réservations de chats et 6 de chiens ; l’adoption, si les personnes concrétisent leur souhait, se fera dans un second temps ce qui serait un bien pour ces animaux.

Des articles pour animaux mis à la vente, une buvette, des gaufres pour passer un moment convivial et d’échanges avec les équipes ont permis aux visiteurs de prendre leur temps pour faire leur choix.

Martine Hervé Tarby, présidente du refuge, Sylviane Rimaire trésorière et Rachèle Jaillet secrétaire ont accueilli Marie Mercier sénatrice et 2 élues de Chalon Monique Brédoire et Dominique Rougeron conseillères déléguées venues en visite au refuge et apporter leur soutien aux membres.

N’achetez pas les animaux dans les commerces mais faites plutôt une adoption dans un refuge, vous ferez une bonne action et rendrez un chien ou un chat heureux.

C.Cléaux