APF France handicap et l’ AFM-Téléthon, soutenues par les acteurs de l’aide à domicile, lancent un appel au secours au Gouvernement et à l’Assemblée des Départements de France !

Communiqué de presse conjoint APF France Handicap et AFM Téléhon

Visiblement oui. Malgré les alertes répétées des différents acteurs de l’aide et du soin à domicile, des milliers de personnes en situation de handicap, se trouvent toujours, du fait du manque criant de personnel, dans une situation qui met leur vie en danger. APF France handicap et l’AFM-Téléthon, avec l’UNA, l’ADEDOM, l’ADMR, la FEDESAP, la FNAAFP/CSF et Soignons Humain lancent un nouvel appel au secours au Gouvernement et à l’Assemblée des Départements de France.

Les témoignages des personnes utilisatrices des services d’aide à domicile, ou elles-mêmes particuliers employeurs, sont accablants et viennent de la France entière. Des personnes en situation de handicap se retrouvent fréquemment des heures entières, voire des journées et nuits entières, sans aucune assistance, bien souvent dans des situations indignes et, pour les plus lourdement dépendantes, en risque vital. Leurs proches aidants, lorsqu’elles en ont, n’arrivent plus à pallier cette grave pénurie. Ils subissent de lourdes conséquences sur leur propre santé.

Malgré leurs efforts, de trop nombreux acteurs du domicile se trouvent, faute de moyens humains et financiers, dans l’impossibilité de répondre aux besoins même les plus élémentaires. Plus de la moitié des plans d’aides ne peuvent être complètement honorés faute de personnels disponibles ou de compétences nécessaires !

Une situation générale catastrophique partagée dans un courrier adressé au Premier Ministre, au Ministre en charge de la solidarité et de l’autonomie et au Président de l’Assemblée des Départements de France par APF France handicap et l’AFM-Téléthon, soutenues par les acteurs de l’aide à domicile.

C’est un véritable appel au secours quelques jours avant la journée nationale des aidants. Pour les signataires, il est temps que l’État et les Départements coopèrent réellement pour trouver des solutions. Ils demandent « l’organisation très rapide d’un Grenelle de l’aide à domicile ayant pour objectif une nécessaire réforme de fond de l’attractivité de ces métiers et une impérative augmentation globale des financements publics doit être une priorité ». « Mais, sans attendre il est URGENT d’agir de façon ciblée pour les personnes en situation de handicap faisant face à des situations de dépendance complexe ou d’abandon dont la sécurité et l’humanité sont gravement mises en danger. »

« Des solutions existent et des mesures budgétaires efficaces sont possibles et peuvent être rapidement prises et mises en en œuvre. Ne pas agir immédiatement serait une acceptation d’une non-assistance à personnes en danger ! »