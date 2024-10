L'Association France Palestine Solidarité 71 dénonce l'attitude du maire de Chalon sur Saône

Communiqué de presse :



NON À LA HAINE ET À LA GUERRE, OUI AU CESSEZ LE FEU !



Dans le hall de la Mairie de Chalon ont été installés lundi les portraits des deux otages français retenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

L'Association France Palestine Solidarité 71 n'avait nullement l'intention de commenter cette décision si ce n'est pour rappeler que dans chacune des 10 manifestations qu'elle a organisées pour le Cessez le feu à Gaza ces derniers mois, elle a toujours demandé la libération de tous les otages et de toutes les personnes détenues de manière arbitraire.

Mais le Maire de Chalon a commis un texte sur son compte X pour justifier cette décision qui est d'une violence et d'une irresponsabilité insupportables en souhaitant qu'"Israël parvienne à atteindre ses objectifs militaires légitimes".

Affirmer celà au moment même ou après un an de génocide à Gaza, où 10% de la population a été assassinée ou blessée, dont la moitié de femmes et d'enfants, le gouvernement d'extrême-droite et son chef Netanyahou affirment aujourd'hui vouloir "faire au Liban ce qu'il a fait à Gaza"

Affirmer celà au moment où les dirigeants des pays occidentaux, y compris le Président Macron, exigent enfin de l'Etat d'Israël un cessez le feu à Gaza et au Liban, c'est non seulement un discours de va t 'en guerre, mais c'est aussi un discours irresponsable et dangereux vis à vis des otages : seul le cessez le feu permettra leur libération, c'est ce qu'affirment et exigent depuis longtemps en Israël comme en France leurs familles.

C'est toute l'action de l'AFPS 71, dont la boussole est le respect du droit international : le cessez le feu, c'est urgent et c'est maintenant pour permettre la libération de toutes les personnes détenues de façon arbitraire et la construction d'une solution politique au coeur de laquelle doit figurer l'autodétermination du peuple palestinien.