Guerre au Proche-Orient : Rassemblement spontané suite aux propos du maire

Une vingtaine de militants de gauche, de la section locale de la Ligue des droits de l'Homme et de l'AFPS71 se sont donnés rendez-vous aux abords de la mairie en réaction des propos tenus par le maire sur les réseaux sociaux concernant la situation au Proche-Orient. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 9 octobre, une vingtaine de militants de gauche issus de la France Insoumise (LFI), du Parti Communiste Français (PCF), du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et du Parti Socialiste (PS), mais aussi de la section locale de la Ligue des droits de l'Homme et de l'Association France-Palestine Solidarité de Saône-et-Loire (AFPS71) se sont donnés rendez-vous à 18 heures 30 sur la Place de l'Hôtel de Ville, un peu avant l'ouverture du conseil municipal, en réaction aux propos tenus par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, sur les réseaux sociaux à propos de la situation au Proche-Orient.

Des propos jugés par ces derniers comme «va-t-en-guerre» voire «irresponsables» tenus sur X (ex-Twitter) dans lequel ce dernier en appelle «à intensifier les actions militaires (Ndlr : de l'armée israélienne) sur le Liban et sur les Territoires palestiniens».

«Israël, Palestine, Liban, déjà plus de 100 000 morts, et il faudrait en vouloir plus ?», interpelle Marc Brunaut, membre du Collectif pour un avenir solidaire, dans son intervention.

«Les auteurs des horribles actes terroristes du 7 octobre perpétrés par des forces du Hamas doivent être poursuivis et condamnés. Mais les forces militaires israéliennes sont entraînées dans une spirale de violence sans fin par la politique suprémaciste et colonialiste du gouvernement de Netanyahou qui devra lui aussi être jugé pour crime de guerre», déclare cet enseignant également membre de la Fédération syndicale unitaire de Saône-et-Loire (FSU71).

«Par amitié pour tous les peuples du Proche-Orient et en opposition à toutes les dictatures et à tous les pouvoirs théocratiques, messianiques, racistes et corrompus à l'œuvre dans la région, chacun se doit de faire ce qu'il peut pour faire baisser la tension, négocier pour tous les otages, qu'ils soient détenus dans des tunnels ou retenus comme bouclier humain», poursuit ce dernier, «il faut exiger de toutes les parties le respect des populations civiles. Il faut utiliser tous les moyens diplomatiques. Nous sommes démunis en tant que simple citoyens, élus locaux, nous n'avons souvent que nos bras pour tenir nos pancartes légères, nos voix pour demander le cessez-le-feu, notre tristesse et notre colère. Mais nous ne parlons pas à la place des autres et n'imposons pas nos positions».

«Il est irresponsable pour un élu et au nom de sa ville, d'instrumentaliser des victimes innocentes pour sa croisade personnelle, sa guerre par procuration,et de s'accomoder du sacrifice de la vie et de l'avenir de centaines de milliers de personnes. Il faut être aveugle pour penser que ces massacres pourront permettre de donner une chance à la paix, en faveur de qui que ce soit. Nous espérons que Monsieur Platret ne défend pas uniquement Israël et ce qu'il appelle "Le Monde libre". Nous voulons une paix juste au Proche-Orient, pour tous les enfants, toutes les femmes et tous les hommes. Cela exige pour commencer de ne pas opposer les victimes», conclut le militant.

Pas sûr que cette prise de parole ébranle les positions du maire...

(Photos gracieusement fournies par le Collectif pour un avenir solidaire)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati