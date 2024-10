En déplacement en Saône et Loire, le patron de la FNSEA a rappelé son soutien à la PAC et sa volonté de lutter "contre l'écologie politique"

C’est par Saint-Eusèbe, qu’Arnaud Rousseau, le nouveau Président de la FNSEA a débuté, mercredi, sa visite en Saône-et-Loire. Il est venu prendre le pouls des agriculteurs, des éleveurs et des viticulteurs. Les échanges ont été francs et directs. «Oui il faut se battre contre l’écologie politique, contre ceux qui ne veulent plus rien, sauf le loup», a notamment lancé Arnaud Rousseau.