Portes ouvertes à la maison de santé pluridisciplinaire de Fragnes La Loyère, les professionnels de santé au quotidien !

Mieux faire connaitre leur rôle dans la prévention et leur métier, les professionnels de santé de la maison médicale ont ouvert la porte de leur cabinet ce vendredi 4 octobre, mois symbolique du dépistage du cancer du sein.

Ils ont consacré en grande partie leur journée de ce vendredi à présenter, expliquer leur travail au quotidien pour soulager, soigner les patients.

Nous avons rencontré Sonia Dautreville orthophoniste adultes et enfants qui a travaillé sur le langage ; elle aime son métier même si parfois ce n’est pas si simple que ça. Dans son cabinet une multitude d’outils adaptés, « prévenir, repérer et traiter les troubles de la voix, de la parole et/ou du langage que ce soit chez les enfants ou chez les adultes demande des compétences afin de concevoir et mettre en œuvre des programmes de rééducation ». Sonia Dautreville devrait bientôt prendre sa retraite mais la relève est assurée par l’arrivée prochainement d’une jeune orthophoniste.

D’autres comme Annie-Flore Célérier ostéopathe a fait un travail sur les postures.

La maison de santé c’est un ensemble de médecins et praticiens au service de la population : Françoise Genet et‌ François Pecheur médecins généralistes, Agnès Frachon et Mathieu Peltier infirmiers libéraux, Marie-Claire Gaudray et Filipa Peirera psychologues, Carole Gourat et Lucas Thiebaut kinésithérapeutes, Sonia Dautreville orthophoniste, Annie-Flore Célérier ostéopathe et Odile Prévot sage-femme. L’ensemble des professionnels ont permis aux habitants de découvrir leurs métiers et de participer à des ateliers sur les thèmes du harcèlement, de la posturologie, de l’utilisation des écrans, des troubles orthophoniques.

On pouvait noter la présence du stand de la ligue contre le cancer tenu par Sandrine. Sandrine Toulisse achète la matière première sur ses propres deniers pour confectionner les objets qu’elle vend au profit de la ligue.

Laurence Olivier maire de la commune, Alain Gaudray conseiller départemental, des élus de Fragnes La Loyère sont venus saluer l’équipe médicale pour cette initiative.

Laurence Olivier a rappelé et remercié les équipes municipales précédentes pour la construction du bâtiment et de son extension. Elle s’est adressée aux professionnels : « Je tiens à remercier toute l’équipe pluridisciplinaire pour l’organisation de ces portes ouvertes qui ont permis aux habitants de notre territoire de participer à des ateliers de prévention sous différents thèmes… Merci pour votre dévouement, votre implication et votre professionnalisme. » Elle n’a pas oublié de remercier Danièle et Marie-Laure et tous les conseillers impliqués dans ces portes ouvertes. Aujourd'hui, l'équipe s'étoffe d'un nouveau généraliste "junior" a précisé Madame le maire

Alain Gaudray conseiller départemental s’est dit très satisfait de la dynamique donnée par l’association au sein même de la MSP. Il a rappelé la volonté politique du département dans le domaine de la santé entre le public et les libéraux pour compléter les équipes en place…

Agnès Frachon présidente de l’association était ravie de cette journée et elle a parlé des prochaines interventions dans le cadre d’octobre rose dans différents villages et les écoles.

C.Cléaux