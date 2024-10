Marathon des vins de la côte chalonnaise : une belle soirée pour mettre en avant leurs partenaires chez SIMONATO à Dracy-le-Fort

« Lorsque Jean-Louis (NDLR : J-L Gogue, président de l’association du marathon) m’a proposé de faire cette soirée ici, j’ai d’abord dis non. Puis je lui ai dis de venir voir pour qu’il se rende compte qu’ici on est dans une entreprise familiale et pas dans une salle de réception ! Et c’est là qu’il m’a dit : c’est exactement ce que je veux ! » a raconté, amusé, David SIMONATO, dirigeant de l’entreprise de maçonnerie du même nom, partenaire historique du marathon.

Et Jean-Louis, ne s’est pas trompé ! C’est au sein d’une ambiance familiale, conviviale et festive que s’est déroulée cette soirée des partenaires avec près de 150 convives.

L’occasion pour lui de tous les remercier et de leur présenter en avant-première le programme du marathon 2025 qui aura lieu le 29 mars 2025. (Plus d’infos à venir avec Info Chalon).



Le marathon des vins de la côte chalonnaise c’est en quelques chiffres :

*11 mois de travail

*65 000 visiteurs annuels

*700 bénévoles

*90 personnes au comité d’organisation

*Plus de 6 000 coureurs

*15 communes

*4 jours de festivités

Eric Jullien-Martin, responsable de la commission partenaires a détaillé les différentes opportunités en visibilité et communication pour les sponsors.

En effet, au travers des 35 000 contacts du répertoire du marathon, des soirées organisées en parallèle de la course, du village exposant et de tous les coureurs, tous ambassadeurs du marathon, ce sont de nombreux leviers de communication qui s’offrent aux partenaires de l’association.

Marie-Aude Poinsot, responsable du village exposant et Françoise Vaillant, chargée des récompenses, « rempilent » toutes deux au sein de la commission partenaires pour cette 7ème édition, une mission qui leur va comme un gant.

Sebastien Martin, président du Grand Chalon, a souhaité saluer le travail de titan du comité d’organisation pour la gestion de ce bel événement populaire qui met en avant la beauté et la richesse du territoire.

Puis il a terminé sa prise de parole par une demande un peu particulière à Monsieur le Maire de Givry, Jean Lanni : « Pitié Jean, commande du beau temps à Givry pour cette édition 2025 ! ».

De quoi faire sourire toute l’assemblée avant de partager tous ensemble le verre de l’amitié et prolonger un peu plus cette belle ambiance conviviale, fidèle et représentative du désormais très célèbre Marathon des vins de la côte chalonnaise.

En attendant la tant attendue édition 2025, revivez le dernier volet ci-dessous avec le film 2024 concocté par les équipes du Grand Chalon.

Amandine Cerrone.