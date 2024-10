Nouvelles spécialités à la Mie Caline

Le clin d’œil info-chalon.com

La boulangerie-pâtisserie à Chalon-sur-Saône, la Mie Caline, située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône, vous propose un atelier pains et restauration ainsi qu’une offre gourmande composée de pâtisseries et viennoiseries !

Dans cet établissement où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches…

Sur place Katia et Christophe Cotty, gérants du magasin, proposent désormais à leur clientèle toute une gamme de nouveaux produits : Le Sandwich moelleux ‘Camembert – Bacon’, les burgers ‘Colonel Moutarde’ et ‘Texas Ranger’, les extras Warp ‘Poulet Bacon’ et ‘Chèvre Pesto Rosso’, la quiche ‘Curry Butternut’ , la bulle ‘Framboise Chesse-cake’, la brioche au chocolat ‘Octobre Rose’, le Rocher ‘Vanille Caramel beurre salé’…

J.P.B