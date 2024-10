A l’issue de l’Open des Roses, l’AS Golf remet un chèque de 570 € à l’association Toujours Femme

Il leur arrive de sortir leurs clubs pour une bonne cause. Depuis maintenant plus de deux décennies, l’AS Golf organise au printemps une manche du Green de l’Espoir, compétition nationale dont les bénéfices vont à l’association Vaincre la Mucoviscidose. Et pour la troisième fois le club cher au président Carl Fraselle programmait en ce dimanche automnal un Open des Roses, dans le cadre d’Octobre Rose, campagne mondiale de sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein et de collecte de fonds pour la recherche.

Une rose pour chaque concurrente

Quatorze joueuses, accompagnées sur le parcours du Golf de la Roseraie par vingt joueurs, ont disputé l’édition 2024, qui a bénéficié d’un temps agréable. Partie d’entraînement pour les messieurs, puisque seules les dames ont été récompensées. La dotation étant assurée par une douzaine de commerçants de Chalon et du Grand Chalon. Victorieuse l’an passé, Lucie Martino n’a pas réussi la passe de deux, s’inclinant de justesse face à la représentante d’Avoise Martine Dubreuil. A noter que chaque concurrente a reçu une magnifique rose. Cela allait de soi…

Il ne restait plus au vice-président Pierre Guyon, lors de la remise des prix, qu’à remettre à une responsable de l’association chalonnaise Toujours Femme un chèque d’un montant de 570 €. Somme représentant l’intégralité des droits de jeu.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Martine Dubreuil (Avoise) 20 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 34.

2e série dames : brut : 1. Maryse Robert (Chalon) 9 ; net : 1. Maryse Robert (Chalon) 30, 2. Marie-France Lagorgette (Chalon) 28, 3. Odette Boissard (Chalon) 25, 4. Brigitte Brelaud (Chalon) 24.

3e série dames : brut : 1. Isabelle Nollot (Chalon) 3 ; net : 1. Isabelle Nollot (Chalon) 31.

1re série messieurs : brut : 1. Gérard Cour (Chalon) 24 ; net : 1. Gérard Cour (Chalon) 33.

2e série messieurs : brut : 1. Yann Morland (Bourgogne-Franche-Comté) 21 ; net : 1. Yann Morland (Bourgogne-Franche-Comté) 37.

3e série messieurs : brut : 1. Alain Guichard (Chalon) 9 ; net : 1. Philippe Nollot (Chalon) 39.

4e série messieurs : brut : 1. Jean-Baptiste Dallery (Bourgogne-Franche-Comté) 10 ; net : 1. Jean-Baptiste Dallery (Bourgogne-Franche-Comté) 61.

Gabriel-Henri THEULOT