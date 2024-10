AVIS DE DECES - Madame Denise MOUGEL née DUBOIS

CHAGNY



Noël et Ghislaine MOUGEL,

Annie et Sylvain CHARLES,

ses enfants ;

Cyril, Chloé et Romain, Clément, ses petits-enfants ;

Léna, Jules, Martin, Thibault et Daphné, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise MOUGEL

née DUBOIS

survenu le 9 octobre 2024 à l'âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 octobre 2024 à 10 heures en l'église de Saint-Jean-des-Vignes.

Denise repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Henri

décédé en 2003.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.