FOIRE DE CHALON - Avec Souvenirs Parfumés, des senteurs familières d'antan.. à redécouvrir

Producteur de parfums artisanaux d'ambiance, Jean-Charles Ducrot propose une gamme de parfums totalement inédits et exclusifs. Son inspiration ? Il la trouve dans tous nos parfums d'enfance, et si vous vous laissez emporter par la tentation de sentir ses propositions, il est sûr de vous rappeler un moment dans vos vies antérieures. L'entreprise installée à Sancoins écume les foires afin de se faire connaître et de l'aveu même de Jean-Charles Ducrot, celles et ceux qui avaient succombé l'année dernière sont revenus en nombre cette année... subjugués par ses parfums.

Elaborés 100 % à base d'alcool, les parfums de Souvenirs Parfumés "ne sont pas entêtants" rappelle le chef d'entreprise " avec des fragances uniques développés avec un nez de Grasse", haut lieu de la parfumerie française.

Soucieux de respecter une chaîne logistique des territoires, les pots en terre cuite utlisés viennent de Vallauris et la paille naturelle de seigle vient de Saône et Loire. Parallèlement, les flacons sont tous rechargeables et consignés, permettant aux clients de bénéficier d'une remise systématique chaque année.

Avec les parfums d'intérieurs, Jean-Charles Ducrot a également développé une gamme dédiée aux intérieurs de voiture.

Un vrai coup de coeur à découvrir... pour subjuguer nos souvenirs !

https://souvenirs-parfumes.com/fr/

Laurent Guillaumé