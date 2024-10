Le Karathaï Chalon sort le Cross-fight

Qu'est-ce que le Cross-Fight ?

Le Cross-Fight est un entraînement physique regroupant des exercices de renfort musculaire, cardio (Cross-Training) et boxe pieds-poings permettant ainsi d'améliorer sa performance globale, mais aussi de se sentir bien dans son corps et dans sa tête.

L'idée est de s'entraîner de différentes façons, afin de préparer son corps pour être plus complet et plus performant.

Très bon complément aux sports de combat. Travail sur le renfort cardio-musculaire!

Avec le Cross-Fight : Je me défoule ! Je me renforce ! Je me défends !



Alors n'hésitez plus à venir tester une séance de CROSS-FIGHT, les mardi et vendredi de 12h20 à 13h20 au KARATHAÏ, maison des sports, 2 rue du 11 novembre 1918, Chalon-sur-Saône. www.karathai.fr