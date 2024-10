RCEA – RN 79 – Aménagement à 2x2 voies Clermain/Ste Cécile Fermeture de la RN79 au niveau de Ste Cécile octobre - novembre 2024

Dans le cadre de la sécurisation de la RCEA entre Mâcon et Paray-le-Monial, la DREAL Bourgogne Franche-Comté a lancé un chantier d’envergure pour aménager à 2x2 voies la RN79 sur 3 kms entre Clermain et Ste Cécile. Ainsi fin 2025, les 33 kilomètres entre Mâcon et le Col des Vaux seront aménagés (hormis le passage du viaduc de la Roche).

Afin de permettre les interventions au niveau des futurs ouvrages d’art, la RN79 sera fermée à la circulation dans les 2 sens entre Paray-le-Monial et Mâcon entre l’échangeur 11, La Fourche, et l’échangeur 5, Cluny de 20h à 6h :

- les nuits du 21 au 22 octobre, du 22 au 23 octobre, du 23 au 24 octobre , du 24 au 25 octobre, - les nuits du 4 au 5 novembre, du 5 au 6 novembre, du 6 au 7 novembre.

Les durées de ces fermetures seront ajustées selon les conditions météorologiques et l’avancement des travaux.

Le temps de ces fermetures, pour les usagers en transit entre Mâcon et Moulins, il est conseillé d'emprunter la RN80 via Chalon sur Saône.

Pour les échanges locaux, une déviation dite « Moyenne Maille » sera mise en place entre l’échangeur 11, La Fourche, et l’échangeur 5, Cluny, le trafic étant dévié dans les 2 sens par la RD 983 via Saint Martin-de-Salencey, puis par la RD 980 en direction de Cluny pour reprendre la RCEA au niveau de l’échangeur 5. Les accès à la RCEA, entre les échangeurs 11 et 7 (La Fourche, Beaubery, Arbonis, Le Terreau, Trivy Dompierre-les-Ormes, Navour- sur-Grosne) seront possibles.