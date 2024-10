CARNET ROSE - Bienvenue à Anna

Anna SANITAS DE CAMPOS est née le 3 octobre à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant d'isabelle DE CAMPOS et de Sunny SANITAS, après Lila, 3 ans et demi. La maman est chargée du recrutement et le papa est responsable du magasin Gamm Vert de Tournus. La famille réside à Boyer.