FOIRE DE CHALON - Laissez-vous porter en Argentine avec les propositions de Gabriel

Pour celles et ceux qui n'ont pas encore mis les pieds sur la foire de Chalon, la 88e du nom... il vous reste encore ce dimanche. Gabriel Martin vous propose toute une série de produits "Made in Argentina" et plus largement d'Amérique du Sud. Des bières bien sûr mais aussi et surtout du café, des kits à maté, des vins d'Amérique du Sud... de quoi vous amener à des milliers de kilomètres depuis Chalon sur Saône.