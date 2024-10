La Bobine : Retour sur la soirée «Rabia»

C'est avec «Rabia», premier long métrage de Mareike Engelhardt, que La Bobine lance sa deuxième soirée avec invités du 1er trimestre au Mégarama Chalon le jeudi 10 octobre.

Synopsis : «Poussée par les promesses d'une nouvelle vie, Jessica, une Française de 19 ans, part pour la Syrie rejoindre Daech. Arrivée à Raqqa, elle intègre une maison de futures épouses de combattants et se retrouve vite prisonnière de Madame, la charismatique directrice qui tient les lieux d'une main de fer. Inspiré de faits réels».

Avec Megan Northam, Lubna Azabal et Natacha Krief.

Une projection présentée par Chantal Thévenot, la présidente de l'association, en présence de Mareike Engelhardt, la réalisatrice, et Franck Salaün de Memento Distribution.

Produit par Films Grand Huit et coproduit par Arte France Cinéma, par les Allemands de Starhaus Production et par les Belges de Kwassa Films, le long-métrage, tourné 5 semaines en Dordogne et une semaine en Jordanie, avait remporté en 2019 le prix Arte Kino International aux Arcs Film Festival.

Préacheté par Arte France, Canal+, Ciné+ et la RTBF, le long-métrage bénéficie également du soutien du CNC et du FFA (à travers le mini-traité de coproduction franco-allemand), de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région Bavière et des Sofica Cofimage et La Banque Postale Image. Il a également obtenu le soutien à la production de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Dordogne, et est accompagné par ALCA et le Bureau d'accueil des tournages en Dordogne - Ciné Passion.

Une projection suivie d'un débat, en partenariat avec le Festival Effervescence.

Comme elle l'explique durant ce débat, particulièrement suivi au regard du sujet brûlant au centre de l'intrigue, le projet est né d'une rencontre voilà 8 ans de la réalisatrice avec une jeune femme elle- même rentrée de Syrie où elle avait passé plusieurs mois au sein de Daesh, alors qu'elle ne parlait pas plus l'arabe qu’elle ne connaissait l'Islam...

Pour décrire cette radicalisation qui nous paraît si irrationnelle, Mareike Engelhardt a choisi un angle singulier : raconter le quotidien d'une maison… de futurs épouses de combattants dirigée d'une main de fer par Madame, sorte de Madame Claude locale qui choisit quelle fille sera offerte à quel terroriste. C'est elle qui va mettre Jessica sous sa coupe. Un personnage inspiré de la belgo-marocaine Malika El-Aroud, surnommée La Veuve Noire du Djihad qui avait notamment été mariée à un des assassins du Commandant Massoud, morte en 2023 et que campe magistralement Lubna Azabal.

Un film implacable de maîtrise.

Sortie officielle : le 27 novembre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati