Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : L'ASHBCC sur une bonne dynamique face à Vesoul (28-26)

Le détail du match de samedi dernier au Gymnase de la Verrerie où les Bleus et Blancs s'offrent une victoire maîtrisée. Retour en images avec Info Chalon.

Les Chalonnais ont remporté une victoire plutôt tranquille à la Verrerie samedi soir face au Cercle Sportif Vésulien Haute-Saône.

Toujours h

andicapés par de nombreuses blessures, notamment Xavier Bissler qui s'est fait une entorse de la cheville la veille à l'entraînement, les hommes de Ryad Didi ont encaissé les deux premiers buts de la rencontre.

C'est Maxence Lachaux (5 buts) qui permet à l'ASHBCC d'égaliser à 2-2. À la 4ème minute, Thomas Noirmain redonne l'avantage sur un jet de 7 mètres à la 4ème minute.

Jusqu'à la 15ème minute, Bourguignons et Francs-Comtois, marquent chacun leur tour, Vesoul restant devant au score notamment grâce à Franck Kouame, Karl Cialone (10 buts) étincelant lui rendant la pareille. Il inscrit le 7ème but sur pénalty.

Le 8ème est l’œuvre de Yannick Aubyang Mirama (4 buts) à la 16ème, moins prolifique au niveau buts que pour son premier match à domicile, mais qui apporte tout son calme et son expérience à ses coéquipiers. Chalon mène alors de deux buts.

C’est à la 24ème minute, que Maxence Lachaux porte l'avance à 3 buts. Mohamed Amine Aboukraiem (16 arrêts), encore énorme samedi soir a permis aux Bleus et Blancs de rester devant au score. À la 27 ème minute, alors que Quentin Cléaux (5 buts), toujours aussi précieux, marque sur pénalty, Gaël Charpy est sanctionné de 2 minutes par les arbitres. La mi-temps est sifflée sur le score de 15-13 grace à deux arrêts successifs de notre étoile de Tunis Mohamed Amine Aboukraiem, Charpy étant de nouveau sanctionné.

À la 33ème minute, Clément Maillard Salin, le plus agile Vésulien, permet à son équipe de se rapprocher. À la 40ème, Chalon prend 4 buts d'avance par l'inévitable Cialone, puis 5 par Cléaux. À la 45ème minute, Charpy est au sommet de son art. À la 52ème, Chalon reprend 5 buts d'avance. Grace à l'expérimenté Étienne Massenot (2 buts), les Bourguignons mènent 58-52. Malgré le dernier temps mort de Ryad Didi, Vesoul finira à deux buts des Chalonnais 28-26. À noter la bonne prestation des jeunes Titouan Gillet et Mathis Gouelo (2 buts). Les locaux pointent à la 8ème place de la Poule 6 de Nationale 3 Masculine.

Le prochain match se jouera de nouveau à domicile ce samedi 19 octobre à 20 heures, contre le second du classement : Handball Association Illkirch-Graffenstaden (HAIG). Le public plus nombreux sera nécessaire et attendu.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati