Marie, nouvelle recrue chez À Première Vue !

Marie, jeune opticienne originaire de Vesoul, a rejoint l’équipe d’Aude Alexandre et Denis.

Marie rejoint l’enseigne avec une passion indéniable pour le domaine de la vision, un atout précieux pour vous accompagner et répondre à vos besoins.

Un parcours académique solide et spécialisé

Originaire de Vesoul, Marie a toujours été attirée par les sciences de la vision, ce qui l’a naturellement conduite à poursuivre des études dans ce domaine. Diplômée d’un Master en Sciences de la Vision, elle possède des connaissances théoriques et techniques approfondies, indispensables pour prodiguer les meilleurs soins visuels aux clients.

Spécialisation dans le développement et la vision des enfants

Sensible à l’importance de la santé visuelle chez les plus jeunes, Marie a complété son cursus universitaire par une année supplémentaire spécialisée dans le développement et la vision des enfants. « Cette formation lui permet d’accompagner nos jeunes clients de manière optimale en proposant des solutions adaptées à chaque cas ».

Chez À Première Vue, nous sommes convaincus que la prise en charge précoce des problèmes visuels est essentielle pour garantir le bien-être et la réussite scolaire des enfants, et grâce à Marie, nos plus jeunes patients sont entre de bonnes mains.

Nous savons combien il est important pour nos clients de se sentir en confiance et bien accompagnés. C’est dans cet esprit que Marie, avec l’ensemble de notre équipe, s’efforcera de vous offrir un service personnalisé et de qualité, dans un environnement convivial et rassurant.

Une équipe à votre service

Marie et toute l’équipe de À Première Vue vous attendent avec impatience pour vous accompagner dans le choix de vos lunettes, lentilles ou pour un simple contrôle de votre vue. N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans notre boutique et à bénéficier de notre expertise.

Publi-information Nathalie DUNAND

[email protected]

À première Vue par Alexandre

2, rue René Cassin – ZA Carrefour – Parking facile

71100 Chalon-sur-Saône

03 85 49 20 50