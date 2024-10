Renouvellement de convention avec le Comité départemental de tennis

Vendredi 11 octobre, Mâcon, Liliane Ménissier, inspectrice d’académie, directrice des services académiques, a procédé à la signature du renouvellement de la convention avec le comité départemental de Tennis, représenté par madame Marion Goujon, présidente, et avec l’USEP 71, représenté par Yvan Cap, président, en présence de Vincent Jullin, vice-président, et de Pierre Léoussof, conseiller pédagogique chargé de l'EPS du Creusot, chargé des relations avec les écoles, en tant que membre du comité directeur.

Cette nouvelle convention vient concrétiser une coopération construite depuis 2021 entre le comité départemental de Tennis, les écoles et l’USEP 71. Elle est destinée à favoriser la pratique de l'activité sportive des élèves, à faciliter l'accès aux installations sportives et à accompagner les enseignants par des formations, des contenus pédagogiques et du prêt de matériel. Chaque année, vingt classes du département ont le plaisir de bénéficier d'une intervention financée par le comité départemental, grâce à son réseau d'éducateurs sportifs. C'est souvent une première découverte du tennis pour les élèves, et leurs parents.

Une coopération fructueuse qui se poursuivra jusqu'en 2027.