AVIS DE DECES - Madame Edith CHAUSSE née MELIN

FRAGNES-LA LOYÈRE



Céline CHAUSSE et Pascal DOREY, Réjane et Hervé PACCAUD, ses enfants ;

Antoine, Julien ses petits-fils ;

Liliane et Maurice, sa sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Edith CHAUSSE

née MELIN

survenu le 14 octobre 2024,

à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 22 octobre 2024, à 13 heures, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Edith a rejoint son époux

Jean-Yves

décédé en 2022.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.