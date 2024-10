USA : les vins blancs de Bourgogne retrouvent des couleurs

Dans un contexte difficile où la consommation américaine de vins devrait continuer à baisser à un taux annuel de - 2 % (IWSR), les vins de Bourgogne arrivent à regagner quelques parts de marché au premier semestre 2024 : + 4,1 % en volume et + 8,2 % en chiffre d’affaires / 6 mois 2023.

Cette croissance s’explique notamment par le positionnement des vins de Bourgogne sur des segments de marchés premiums, voire ultra-premiums (15-49 US$ par bouteille). Or, ces segments continuent de progresser (38 % du volume total du marché sur un total d’environ 435 millions de caisses de vin en 2023, Wine Institute, 2023 U.S. Wine Market Overview).

Retour de la Bourgogne sur le marché américain

Après un très léger retrait en volume sur le premier semestre 2023, les 6 premiers mois 2024 marque une hausse relative sur les 3 couleurs :

+ 3 % pour les vins blancs

+ 5 % pour les vins rouges

+ 7 % pour le Crémant de Bourgogne

Les AOC Régionales dominent le marché américain avec presque 2/3 des exportations

Exportations de vins blancs (volumes, cumul 6 mois 2024)

Sur la période, les vins blancs de Bourgogne couvrent 63 % des volumes exportés aux Etats-Unis, pour 54 % du chiffre d’affaires (+ 10,8 % / 6 mois 2023).

Exportations de vins rouges et rosés de Bourgogne (volume, cumul 6 mois 2024)

Sur les 6 premiers mois 2024, plutôt bien valorisés, les vins rouges représentent 27 % des volumes (+ 5,2 % / 6 mois 2023), pour 42 % du chiffre d’affaires des vins de Bourgogne aux Etats-Unis (+ 4,9 % / 6 mois 2023).

Chiffres clés 6 mois 2024 des vins de Bourgogne aux Etats-Unis

1er marché export des vins de Bourgogne en valeur et volume

Exportations : 9,3 millions de bouteilles (+ 4,1 % / 6 mois 2023) pour 153 millions d’euros (+ 8,2 % / 6 mois 2023) dont en volume :

- Vins blancs tranquilles : 63 %

- Vins rouges/rosés tranquilles : 27 %

- Crémant de Bourgogne : 10 %

Sur les 6 premiers mois 2024, les vins de Bourgogne représentent 12 % du volume exporté des AOC françaises aux États-Unis, pour 17 % du chiffre d’affaires. Les vins blancs de Bourgogne totalisent 31 % des volumes exportés de vins blancs français d’AOC.

*Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement - BIVB – Septembre 2024 (Sources : Douane DEB&EMEBI+DAU - BIVB)